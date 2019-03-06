Dilek öğretmene Avrupa Uluslararası Lider Kadın Ödülü

İngiltere'nin başkenti Londra’da eğitim alan Dilek Livaneli, Çarşamba ilçesindeki Kumköy İlkokulu'nda görev yaparken, Uluslararası Montessori Derneği ve Avrupa Parlamentosu'nun oy birliği ile seçtiği Avrupa Uluslararası Lider Kadın Ödülü'nün sahibi oldu. Ödül ilk kez Türkiye’den bir öğretmene verilecek.

“ÖZGÜVEN MESAJI VERECEĞİM”

Başarıları bununla bitmeyen Dilek öğretmen, Avrupa Parlamentosunun, Kadınlar Günü dolayısıyla her yıl düzenlediği ‘Uluslararası Lider Kadın Ödülü'ne aday gösterildi. Dünyanın en prestijli kadın ödüllerinden biri olan bu ödül, ilk kez Türkiye'den bir kadına verilecek. 7 Mart'ta Brüksel’e giderek ödülünü alacak olan Dilek Öğretmen, “Çok mutlu ve gururluyum. Bir kadının sahip olduğu en büyük güzellik, en büyük güç özgüvenidir. Ödül konuşmamda tüm Dünya Kadınlarına “özgüven” mesajı vereceğim” dedi.

DİLEK LİVANELİ KİMDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Samsun'da 2012'de yılın mesleğinde fark yaratan öğretmeni seçilen Dilek Livaneli, görev yaptığı okulu tamamen yenileyerek, sosyal içerikli projeler hazırladı. Öğrencilerini birçok sosyal aktiviteyle buluşturdu. Öğrenci velilerine Çarşamba İlçe Halk Eğitim Merkezi desteğiyle aile eğitimi kursu açtı. Hint asıllı iş adamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu, onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı tarafından düzenlenen Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin seçtiği en iyi 50 öğretmen arasında yer aldı. Livaneli, böylece dünya çapında son 50'ye kalan tek Türk öğretmen oldu. Avrupa Parlamentosu'na resmi konuşmacı olarak davet edildi. Farklı ülkelerden temsilcilerin olduğu platformda kendi hikâyesini paylaştı. Dilek Öğretmen ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun oy birliği ile karar verdiği Dünya'nın En İlham Veren 8 Lider Kadını listesine girmeyi de başardı.