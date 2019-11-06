Dilencilerin ‘Benim bölgem’ kavgası: Bu kadının trilyonu var ağabey!

Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi üzerinde trafik ışıklarında duraklayan araçlardan para isteyerek dilenen biri erkek ve diğeri kadın olan iki dilenci arasında yer yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, tartışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.

“BURASI BENİM YERİM”

Yaşlı kadın kendisini görüntüleyen vatandaşa, “Canım ağabeyim beni kurtar” diye seslendi. Diğer dilencinin kendisini bulunduğu yerden kovduğunu ve caddenin kendisinin dilenme bölgesi olduğunu söyledi. Erkek olan dilenci bu sırada yaşlı kadına tepki göstererek, “Yalan söylüyor ağabey. Ben 20 yıldır buradayım. Burası benim yerim” diye tepki gösterdi. Tartışmanın uzaması üzerine yoldan geçen bir aracın şoförü, erkek dilenciye yaşlı kadına vurduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

“HERKES KENDİ EKMEĞİNİ KAZANIR”

Bu iddiayı kabul etmeyen erkek dilenci, kendisini görüntüleyen vatandaşa, “Ağabey, sen bu kadına bakma. Yalan söylüyor. Burada herkes ekmeğini kazanır. Burada durmasın. Trilyonluk ağabey bu” dedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine dilencilerin kavga ettiği yere polis ekipleri geldi. Polis, iki dilenciyi bölgeden uzaklaştırdı. (DHA)