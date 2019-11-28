Dilencinin üzerinden servet çıktı!

Van’da İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde İskele Caddesi üzerindeki iki kadın dilenciye müdahale etti.



ALTIN HESABI VE OTOMOBİL ANAHTARI

Dilencilerden G.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 2 bin 35 TL, 200 dolar, kendine ait hesabında 196 bin TL olduğunu gösteren hesap cüzdanı, 14 bin 721 TL’lik altın mevduatı hesap cüzdanı, havale işlemlerine dair dekontlar, otomobil anahtarı, ev devir evrakı ile birtakım ziynet eşyası çıktı.

G.B., bu işi ekmek parası için yaptığını, üzerindekilerin kızının parası olduğunu ve kendisine ait engelli maaşının olduğunu iddia etti. Dilenci şahıslara Kabahatler Kanuna göre cezai yaptırımlar uygulanırken, el konulan para ise tutanakla kayıt altına alındı. (İHA)