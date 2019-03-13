Dilenciye para vermeyince bıçaklandı

Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Şehmus Altekin’in yanına gelen dilenci Mahmut A., para istedi. Parası olmadığını söyleyen Altekin’i tartaklamaya başlayan Mahmut A., iddiaya göre üzerinde taşıdığı bıçakla sol kolundan yaraladı. Altekin’in yardımına çevredekiler koştu. Bu sırada olay yerine yakın olan polis ekipleri, saldırganı yakaladı. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Altekin, tedaviye alındı. Şüpheli Mahmut A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)