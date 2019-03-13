Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dilenciye para vermeyince bıçaklandı

Adana'da, dilencilik yapan Mahmut A.(19), para vermeyen Şehmus Altekin'i (66) bıçaklayarak yaraladı.

10:00 -
Haberler Gündem
Dilenciye para vermeyince bıçaklandı

Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Şehmus Altekin’in yanına gelen dilenci Mahmut A., para istedi. Parası olmadığını söyleyen Altekin’i tartaklamaya başlayan Mahmut A., iddiaya göre üzerinde taşıdığı bıçakla sol kolundan yaraladı. Altekin’in yardımına çevredekiler koştu. Bu sırada olay yerine yakın olan polis ekipleri, saldırganı yakaladı. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Altekin, tedaviye alındı. Şüpheli Mahmut A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şehmus Altekin’i bıçaklayan Mahmut A.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 10:15 13.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more