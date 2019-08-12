Din görevlisi olmayınca bayram namazını kılamadılar

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Örencik Mahallesi Pazaryeri Camisi’nde din görevlisi görevlendirilmeyen camiye bayram namazına giden vatandaşlar caminin kapalı olduğunu görünce ilk önce imamın gelmediğini düşünerek kapıda bekledi. Daha sonra bayram namazı saati yaklaştığında halen caminin açılmaması üzerine cemaat din görevlisi görevlendirilmediği anladı ve yaklaşık 300 kişi bayram namazını kılamadı. Fatsa İlçe Müftülüğü tarafından bir görevli gönderilmemesine tepki gösteren vatandaşlar bayram sabahı namaz kılamadıkları için ilgili yetkililere tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Musa Geçtin, “Bayram namazını kılmak için sabah camiye geldik. Kapalı olduğunu gördük biraz bekledik fakat namaz vakti geldiğinde kimse camiye görevli olarak gelmedi. O sıra vakit geldi ve bizler bayram namazını kılamadık. 300'e yakın mahalleli bu durumdan dolayı mağdur oldu” diye konuştu. İHA