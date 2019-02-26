Din istismarında son nokta! Tepkiler çığ gibi büyüyor | Son dakika haberleri

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, sosyal medyada AKP için oy isteyen bir hocanın görüntülerini paylaştı.

Ümit Özdağ “Bu hoca bozuntusu Hz. Osman'ı katleden katillerden beter, PKK'dan daha bölücü. AKP'ye oy vermeyenleri kafir olmakla suçluyor. Bir cumhuriyet savcısı yok mu?” mesajıyla paylaştığı video tartışma yarattı. Videoda din istismarcısı hoca, “Bu seçimden zaferle çıkmamızı nasip eyle, biz biliyoruz ki bu İslam'la küfürün savaşıdır. Bu savaştan İslam'ın çıkmasını nasip eyle, kafir güruha fırsat verme, onlara bir başkanlık, bir muhtarlık dahi ihsan eyleme yarabbi, geçmişte yaptıklarını biliyoruz, gelecekte de ne yapacaklarını biliyoruz yarabbi, bunlara oy verenlere de hidayet eyle yarabbi” diyor.