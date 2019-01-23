Diriliş Ertuğrul Selcan Hatun kimdir? Selcan Hatun’u canlandıran Didem Balçın kimdir?

Didem Balçın, Diriliş Ertuğrul’a tekrar katıldı. Güzel oyuncu dizide Selcan Hatun karakterini canlandıracak. Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu'nun eşi Selcan Hatun karakterine oynayan Didem Balçın kimdir sorusunun yanıtı ve Selcan Hatun hakkında bilgiler haberimizde.

SELCAN HATUN KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul dizisinde Selacan Hatun, Süleyman Şah’ın oğlu Gündoğdu’nun eşini canlandırıyor. Süleyman Şah’tan sonra kocasının obanın başına geçmesi için ihtiraslı davranmaktadır.



DİDEM BALÇIN KİMDİR?

Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul'a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu'nun “Ateşin Düştüğü Yer” oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. ”Bunu Yapan İki Kişi” isimli komedi oyunu ile Li̇ons En İyi̇ Komedi̇ Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte paylaştı. Daha sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan başarılı oyuncu, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu.

Ayrıca babası TRT Radyosu'nda çalışmaktadır ve annesi Nur Balçın ise 1975 senesinde Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.