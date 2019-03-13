Diriliş Ertuğrul Süleyman kimdir? Selcan ve Gündoğdu’nun oğlu Süleyman kimdir?

Diriliş Ertuğrul Süleyman kimdir sorusunu soran izleyiciler detayları merak ediyor. Gündoğdu beyin Kayı obasından ayrılmadan Selcan Hatundan bir oğlu olmuştu. Süleyman Alp o obadan daha kundakta ayrılan Gündoğdu ve Selcan Hatun'un oğullardır. Detaylar şu şekilde…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SÜLEYMAN KİMDİR?

Süleyman 16 17 yaşlarına gelmiş en az dedesi Süleyman Şah kadar cesur ve korkusuz bir alp olmuştur. Süleyman ilerleyen bölümlerde Ertuğrul beyden sonra Kayı obasının beyliğine aday olacaktır.

Halit Özgür Sarı Kimdir?

Halit Özgür Sarı oyunculuk eğitimlerini tamamlamak üzere olan genç ve yakışıklı bir oyuncu adayı ve modeldir. Şuanda oyuncu ve model olan Halit Özgür Sarı ile ilgili çok fazla bilgi yok. Ancak sosyal medyayı aktif olarak kullanmakta ve tiyatro ile ilgilenmektedir. Halit Özgür Sarı Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın sinema piyasasına sunduğu yeni bir yetenektir.