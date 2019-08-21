Dişini çektirdikten sonra sol gözünü kaybetti iddiasına yalanlama

Belen ilçesi Kömürçukuru Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Bulat, diş ağrısı üzerine İskenderun’daki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gittiğini, burada dişinin çekildiğini ancak daha sonra yüzündeki şişliğin arttığını öne sürerek, sevk edildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan ameliyat ile yüzünün bir kısmı ile sol gözünün alındığını iddia etmişti. Ameliyatın ardından burnundan hortum yardımıyla beslenmek zorunda kaldığını ve konuşma yetisini büyük ölçüde kaybettiğini öne süren Bulat, dişi çeken hekimden avukatı aracılığıyla şikayetçi olmuştu.

DİŞ ÇEKME İŞLEMİYLE İLGİSİ YOK

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, bugün yazılı açıklama yaparak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Mustafa Bulat’ın ağız ve çevresinde kötü huylu kanser teşhis eilmedi üzerine ameliyat edildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: “Hasta, 28 Mart 2019’da İskenderun Ağız Diş Sağlığı Merkezi’ne başvurmuş, bu tarihte hastanın röntgeni alınmış ve antibiyotik tedavisine başlanmıştır. Antibiyotik tedavisi sonrasında hasta 16 Mayıs 2019’e tekrar merkeze geldiğinde, diş hekimi hastanın yüzünde şişlik ve asimetri olduğunu fark etmiş, öte yandan ileri derecede sallanan ve kökünden çıkmak üzere olan dişi herhangi bir anestezi ya da cerrahi müdahaleye gerek olmaksızın eliyle almıştır.

Diş hekiminin uyarısı ve ısrarı üzerine Çukurova Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran hastaya burada Maksiller Sinüs Malign Neoplazmı yani ağız ve çevresinde kötü huylu kanser teşhisi konulmuştur. Bu kanser çeşidi çok hızlı ilerler ve ağız içinde kendiliğinden oluşan diş kayıpları çok sık görülmektedir. Hastanın dişinin sallanması ve zorlanmadan alınması bu sebeplerledir. İlerleyen süreçte hastanın ağız ve çevresinde oluşan kanserin göze de yayılması üzerine hastanın gözü ve yüzün etkilenen diğer dokuları ameliyatla alınmıştır.”

HATAY, (DHA)