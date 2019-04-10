Türkiye’den ABD’ye çok sert yanıt

ABD Senato Silahlı Hizmetleri Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Partili Oklahoma Senatörü Jim Inhofe, komisyonun kıdemli üyesi Demokrat Partili Rhode Island Senatörü Jack Reed, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Partili Idaho Senatörü Jim Risch ve komisyonun kıdemli üyesi Demokrat Partili New Jersey Senatörü Bob Menendez, New York Times gazetesinde ortak kaleme aldıkları makalede, Türkiye'nin Amerika ve Rusya arasında bir seçim yapması gerektiğini kaydediyor.

Senatörler, Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemini kabul etmesi durumunda Amerikan yasaları uyarınca yaptırıma maruz kalacağı uyarısında bulunuyor. Ortak yazıda, Türkiye’nin hem Rus hava savunma sistemi S-400’lere hem de F-35 savaş uçaklarına sahip olamayacağı ikisinden birini seçmek durumunda olduğu belirtildi.

Yazıya yanıt veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “NATO ülkelerinin bazılarında S-300’ler var. Herhangi bir hava savunma sistemine sahip olmak NATO üyeliğiyle çelişmez. ABD Patriot satmak istemezse yarın biz ikinci S-400’ü de alabiliriz, başka bir hava savunma sistemi de alabiliriz. F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar”