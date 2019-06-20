Dışişleri Bakanlığı’ndan BM’nin Kaşıkçı raporu açıklaması

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Sayın Agnes Callamard'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bugün yayınladığı rapor, sözkonusu cinayetin aydınlatılmasına yönelik olarak ilgili makamlarımızca titizlikle sürdürülmekte olan soruşturma kapsamında varılan tespitleri teyit etmektedir.

Sözkonusu rapor, bu kapsamda, Kaşıkçı cinayetinin uluslararası insan hakları hukuku, Konsolosluk İlişkilerine Dair Viyana Sözleşmesi ve BM ilkeleri başta olmak üzere, uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin temel prensiplerine aykırı bir şekilde, önceden planlanmak suretiyle gerçekleştirildiğini gözler önüne sermektedir.

BM Raportörü Sayın Callamard'ın, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyor, BM üyesi tüm ülkeleri ve ilgili uluslararası kuruluşları sözkonusu tavsiyelerin hayata geçirilmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz.”