Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘harekat’ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı: Harekât, uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütülmektedir.

15:13 -
Haberler Gündem
Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘harekat’ açıklaması
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more