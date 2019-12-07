Dışişleri’nden Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e sert yanıt!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Kiryakos Miçotakis’in Atina’da bir etkinlikte kullandığı ifadelere ilişkin soruya cevap verdi.

İLGİLİ HABER Son dakika haberi... Çavuşoğlu: Yunanistan'ın kararı kabul edilemez

Aksoy, “Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in ‘Uluslararası Soykırım Suçu Konferansı’ adı altında, 6-8 Aralık 2019 tarihlerinde Atina’da yaptığı konuşmada tarihimize ve bugüne yönelik mesnetsiz, yalan ve iftira dolu hasmane iddiaları reddediyoruz. Kurtuluş Savaşımızda Ege denizine döküldüğünü unutamayan Yunan liderliği, tarihiyle yüzleşmek istiyorsa, önce Yunan Ordusu’nun Anadolu’yu işgali sırasında işlediği savaş suçlarını tespit eden Müttefik ülkeler Tahkikat Komisyonu’nun raporu ile Türklere uyguladığı katliam ve mezalimlerden ötürü Yunanistan’ı tazminat ödemeye mahkum eden Lozan Antlaşması hükümlerine bakmalıdır” ifadelerini kullandı. İHA