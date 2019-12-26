DİSK’ten dikkat çeken asgari ücret tepkisi!

2020 yılı için asgari ücret teklifi açıklandı.

Açıklamaya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

KANAL İSTANBULLU ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

Çerkezoğlu, “Kanal İstanbul'a 110 milyar TL gömmek isteyenler işçiye günlük 10 TL zammı reva görmüş, asgari ücretten vergi almamayı çok görmüştür!” dedi.

Arzu Çerkezoğlu, şunları paylaştı:

* Asgari Ücret Tespit Komisyonundaki hükümet ve işveren çoğunluğu ile, bir kez daha insan onuruna yaraşmayan bir #AsgariÜcret belirlenmiştir.

* #AsgariÜcret hesabında uluslararası standartlara uyarak işçinin ailesinin hesaba katılması zorunluluğu bir yana, işçinin sadece kendisinin asgari yaşam maliyetini bile karşılamayan bir asgari ücret, oy çokluğu ile belirlenmiştir.

* #AsgariÜcret’teki ayda 304 liralık, günde 10 liralık “artış”, işçilerin çarşıda, pazarda, faturalarda karşı karşıya kaldığı zamları telafi etmekten uzaktır.

* İşveren ve hükümet ortaklığı ile, milyonların yaşamına dair çok kritik bir kararın alınması antidemokratiktir. Demokrasinin olmadığı yerde ekmeğimiz de tehdit altındadır. #AsgariÜcret’in grev hakkını da içeren gerçek bir toplu pazarlık ile belirlenmesi için mücadeleye devam!

* Kanal İstanbul'a 110 milyar TL gömmek isteyenler işçiye günlük 10 TL zammı reva görmüş, asgari ücretten vergi almamayı çok görmüştür!

* “İnsanca yaşanacak ücret ve vergide adalet” talebiyle için bir aydır işyerlerinde, sokaklarda, meydanlarda sesini yükselten DİSK, bu mücadeleyi daha da büyütmeye kararlıdır.