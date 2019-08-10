Diyanet açıkladı: Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? İşte Kurban ile ilgili merak edilen sorular…

Diyanet İşleri Başkanlığı vekaletle kurban kesimi nasıl olur sorusunu sıkça sorulan sorular bölümüden yanıt verdi. Vekalet yoluyla kurban kesimi nasıl yapılır sorunun yanıtı haberimizde.

“Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekâletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?

Kurban mal ile yapılan bir ibadettir. Mal

ile yapılan ibadetlerde vekâlet caizdir. Dolayısıyla

kişi kurbanını bizzat kesebileceği gibi

vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir.

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon,

internet, faks ve benzeri iletişim araçları

vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi

veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine

getirmelidir.

Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin

Allah için olması ve kurbanın kendisi adına

kesilmesidir. Dolayısıyla kurbanın yurt içinde

başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde

bir sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının

kesilen ülkeye göre az veya çok olması

bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde

muhtaç ve fakirler varsa kişinin kurbanını

orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü

kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların

onun üzerinde hakları vardır.”

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