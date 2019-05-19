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Diyanet hatasından döndü

Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmuştu.

14:58 -
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Diyanet hatasından döndü

Birçok kamu kurum ve kuruluşu binalarını Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslerken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez binasına, Atatürk posteri asılmamıştı. Diyanet binasındaki direkte bulunan Türk Bayrağı’nın da bakımsız ve yas günlerinde olduğu gibi yarıya kadar çekilmiş olduğu görülmüştü. Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı hatayı görüp yanlışını bugün düzeltti. Ankara’da Eskişehir yolu üzerinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez binasına Atatürk posteri asıldığı ve göndere nizami olarak Türk Bayrağı çekildiği görüldü.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK (SÖZCÜ) 

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

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