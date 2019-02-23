Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ön başvuru sonuçları açıklandı! Sözlü sınav ne zaman?

Diyanet, 3 bin Kuran kursu öğreticisi, 6 bin imam hatip ve 500 müezzin kayyım olmak üzere 9 bin 500 sözleşmeli personel için ön başvuru sonuçları açıkladı. Diyanet, 2018 KPSS puan sırası esas alınarak alım yapacak. Diyanet personel alımı sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Personel alımı sürecinde taban puan ise 50 oldu. İşte detaylar…

DİYANET SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, “Sınav Giriş Belgesi” ve T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 08:30'da hazır bulunacaklar. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.

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4 YIL SÜREYLE BAŞKA BİR YERE ATANAMAYACAKLAR

Sınav sonucu ataması yapılacak olan 9 bin 500 personel 4B statüsünde sözleşmeli olarak çalışacak.

Söz konusu personel 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu personele tabi olacak.

Sözleşme gereği 4 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak.

İlahiyat Fakültesi grubunda Kur’an kursu öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında, hafız gruplarında Kur’an kursu öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar ise ağırlıklı olarak hafızlık eğitimi verilen Kur’an kurslarında istihdam edilecek.