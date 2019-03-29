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Diyanet, kurucusu Atatürk’ü unuttu

Diyanet, aylık dergisinde Çanakkale Zaferi’ne yer verdi Makalede, Ulu Önder Atatürk’ün adı bir kez bile anılmadı

Ali Ekber ERTÜRK
07:30 -
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Diyanet, kurucusu Atatürk’ü unuttu

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurucusu olan Ulu Önder Mustafa Atatürk'ü Çanakkale'de yok saydı. Diyanet, aylık dergisinde Çanakkale Zaferi'ne geniş yer verdi. Makalede, Alman General Otto Liman Van Sanders'den 4, İngiliz komutan Winston Churcill'den ise 2 kez söz edildi. Çanakkale makalesinde, Fransız ve İngiliz komutanlar Bridges ile Keyes'e de yer verildi.

Zaferin mimarı,Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı ise hiç anılmadı. Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt tarafından kaleme alınan “Çanakkale'den Anladıklarımız” adlı makalede “Çanakkale'yi geçilmez yapan ruhun esas mimarları, kahraman evlatlar yetiştiren analardır. Onlar bin bir zahmetle yetiştirdikleri evlatlarını,ciğerparelerini, din için vatan için millet için şehadete göndermişlerdi. Analar nice Fatihler, Yavuzlar, Şeyh Şamiller, Nene Hatunlar yetiştirir” denildi. Diyanet, Çanakkale hutbesinde de Atatürk'e yer vermemişti…

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Son güncelleme: android-time 07:35 29.03.2019
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