İzmir’de bayram namazı saat kaçta? Diyanet şehir şehir bayram namazı saatleri…

Ramazan Bayramı geldi çattı! Milyonlarca mümin güne bayram namazıyla başlayacak. Bayram namazı İslam dininde ergenliğe erişmiş ve aklı başında olan her Müslüman erkeğe farzdır. Vatandaşlar camileri dolduracak, bayram namazının ardından herkes birbiriyle bayramlaşacak. Peki İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İzmir’de diğer illerimizde bayram namazı saatleri…

İZMİR’DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir’de yaşayan vatandaşlar bayram namazını Diyanet’in belirlediği saat olan 06:27’de kılacak.

ŞEHİR ŞEHİR İLÇE İLÇE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Not: Yukarıdaki link aracılığı ile il il ve ilçe ilçe bayram namazı saatini öğrenebilirsiniz. Açılan sayfada il ve ilçeyi seçtikten sonra Ramazan imsakiyesenin sonunda bayram namazı vakti yer almaktadır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce “Sübhaneke duası”nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.