Diyanet’e 2019’da 10.5 milyar harcandı

2019 yılında ise 10 milyar 445 milyon 979 bin lira harcadı. Diyanet'in 2020 yılı bütçesi de 11 milyar 519 milyon 609 bin lira olarak öngörüldü. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda, kurum bütçesinin yüzde 97'sinin personel maaşları ve SGK prim giderlerine ayrıldığını açıkladı. Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatında toplam 110 bin personel görev yapıyor. Cami sayısı ise 85 bine yaklaştı. Diyanet'in merkez teşkilatında 2 bin kişi bulunuyor. Diğer personel ise 81 ilde müftü, imam, hatip, vaiz, müezzin, din görevlilerinden oluşuyor. Taşrada en yoğun personel, imam-hatiplerden oluşuyor. Bunların sayısı 60 bin 320 olarak belirlendi.