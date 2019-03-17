Diyanet’in faturası ikiye katlandı!

Başkanlık merkezinin, 4.5 milyon kilowatsaati bulan elektrik tüketimi 2017'de 1.6 milyon lirayken, tüketim miktarı aynı kalmasına rağmen 1 yıl içinde fatura 3.2 milyon liraya fırladı. Kişi başına ödenen fatura da 852 liradan, 2 kat artışla, bin 657 liraya fırladı. Yine telefon faturası da önceki 2 yıla oranla 2 kattan fazla artış gösterdi. Su tüketimi ise önceki yıla oranla aynı düzeyde olurken, doğalgaz tüketiminde ise azalma meydana geldi. Faturalardaki artışların zamlardan kaynaklandığı sanılıyor.

4.5 MİLYON KİLOWAT SAAT HARCAMA

Diyanet Başkanlık merkezi, 1 yılda 4.5 milyon kilowatsaati geçen elektrik tüketti. 2017’de bin 983 kişinin elektrik faturası toplam 1 milyon 690 bin 193 lira oldu. Kişi başına 852 liralık fatura ödendi. 2018’de bin 954 kişinin elektrik faturası 3 milyon 238 bin 22 lira oldu. Kişi başına bin 657 lira elektrik harcaması yapıldı.

2017'de, bin 540 çalışan için 140 bin 941 lira telefon faturası ödenirken, kişi başına 91 lira ödenmişti. 2018'de ise, personel sayısı 5 kişi düşmesine rağmen telefona ödenen fatura da önceki yıla oranla 2 kattan fazla artış göstererek, 319 bin 386 lira oldu. Kişi başına ödenen para ise 208 lirayı buldu.



1 MİLYAR LİRA FAZLA HARCADILAR

Öte yandan Diyanet'in bütçesinden 1 milyar lira daha fazla harcama yaptığı da açıklandı. Faaliyet Raporu'nda, bu konuda şu bilgiler verildi:

“Başkanlık'a 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yıl içinde eklenen ve düşülen ödeneklerden sonra toplam 7 milyar 774 milyon 183 bin TL ödenek ayrılmış olup bu ödeneğe karşılık gerçekleştirilen hizmetler neticesinde sene sonunda 8 milyar 356 milyon 119 bin 702 TL harcama yapılmıştır.”

Diyanet'e verilen bu ödeneğin yüzde 69'unun personel giderlerine, yüzde 22'sinin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine, yüzde 5'inin mal ve hizmet alım giderlerine, yüzde 2'sinin cari transfer giderlerine ve yüzde 2'sinin ise sermaye giderlerine ayrıldığı belirtildi.