Diyanet’ten ‘kürtaj’ hutbesi’

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün kentteki tüm hastanelerde kürtaj yaptıran kadınların listesini istediği iddialarının büyük tartışma yaratmasının ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı da yeniden ‘kürtaj' tartışmasına değindi. Geçmişte de mecbur kalmadıkça yapılan kürtajın cinayet olduğunu savunan Diyanet, Cuma hutbesinde de kürtajın günah olduğunu anlattı.

“Her can dokunulmazdır” başlıklı hutbede, “Anne karnında hayat bulduğu andan itibaren ölünceye kadar her can saygındır. İslam'ın çizdiği hukuki ve ahlaki sınırlara göre, bir bebek, annesinin hayatını tehlikeye atma gibi tıbbi bir gerekçe olmadıkça, keyfi sebeplerin kurbanı olarak kürtajla yok edilemez” denildi.

Hutbede intihara ilişkin de “Can öyle bir emanettir ki, bir insan “Bu can benim değil mi?” diyerek intihara dahi kalkışamaz” ifadelerine yer verildi.

KADIN, ÇOCUK CİNAYETLERİNE TEPKİ

Hutbede, “Bir kadın, namus bahanesine sığınılarak şiddetin gaddar pençesi altında canından edilemez. “Töremiz böyle emrediyor” diyen koyu bir cehaletle kan davası güdülemez, hiç kimsenin canına kıyılamaz. Kadın ya da erkek, çocuk ya da ihtiyar kimin canını yakarsa yaksın, şiddet apaçık bir zulümdür. Zulüm ise haramdır” denildi.