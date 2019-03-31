Diyarbakır seçim sonuçları belli oluyor! Diyarbakır’da kim önde? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre 923bin 544 seçmenin bulunuyor. Türkiye’nin en önemli ve büyük illerinden biri olan Diyarbakır’da belediye başkan adayları sıkı bir seçim çalışması yürüttü. Resmi olmayan seçim sonuçları açıklanıyor. İşte Diyarbakır seçim sonuçları…
|Diyarbakır İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|HDP
|368.518
|% 62,97
|Cumali Atilla
|AK Parti
|180.250
|% 30,80
|Saadet Partisi
|12.847
|% 2,20
|CHP
|10.255
|% 1,75
|DSP
|3.993
|% 0,68
|Diğer
|3.483
|% 0,60
|SEBĞATULLAH SEYDAOĞLU
|2.720
|% 0,46
|BTP
|760
|% 0,13
|SAİT AYDOĞMUŞ
|631
|% 0,11
|DAYLAN KARADAŞ
|520
|% 0,09
|TKP
|490
|% 0,08
|Vatan Partisi
|289
|% 0,05
|HAMDUSENA ACUN
|262
|% 0,04
|HASAN SANCAR
|182
|% 0,03
|Diyarbakır İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|HDP
|347.014
|%61,98
|AK Parti
|172.892
|%30,88
|Saadet Partisi
|17.672
|%3,16
|CHP
|11.283
|%2,02
|DSP
|4.113
|%0,73
|BBP
|1.225
|%0,22
|DP
|1.220
|%0,22
|TKP
|737
|%0,13
|BTP
|128
|%0,02
DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 8 isim yarıştı. İşte adaylar:
AKP: Cumali Atilla
CHP: Veysi Aghan
HDP: Adnan Selçuk Mızraklı
DSP: Ali Artun
BTP: Eyyüp Aslan
Saadet Partisi: Fesih Bozan
TKP: Ahmet Kesen
VP: Bayram Yurtçiçek
2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır'da BDP adayı Gülten Kışanak yüzde 55,1 oy alarak başkan olmuştu.
Diğer partilerin oy oranı ise şöyleydi:
AKP: % 34,98
HÜDAPAR: % 4.61
CHP: % 1.19
BBP: % 0.99
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