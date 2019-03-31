Diyarbakır seçim sonuçları belli oluyor! Diyarbakır’da kim önde? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre 923bin 544 seçmenin bulunuyor. Türkiye’nin en önemli ve büyük illerinden biri olan Diyarbakır’da belediye başkan adayları sıkı bir seçim çalışması yürüttü. Resmi olmayan seçim sonuçları açıklanıyor. İşte Diyarbakır seçim sonuçları…

Diyarbakır İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 347.014 %61,98 172.892 %30,88 17.672 %3,16 11.283 %2,02 4.113 %0,73 1.225 %0,22 1.220 %0,22 737 %0,13 128 %0,02

DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 8 isim yarıştı. İşte adaylar:

AKP: Cumali Atilla

CHP: Veysi Aghan

HDP: Adnan Selçuk Mızraklı

DSP: Ali Artun

BTP: Eyyüp Aslan

Saadet Partisi: Fesih Bozan

TKP: Ahmet Kesen

VP: Bayram Yurtçiçek

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır'da BDP adayı Gülten Kışanak yüzde 55,1 oy alarak başkan olmuştu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyleydi:

AKP: % 34,98

HÜDAPAR: % 4.61

CHP: % 1.19

BBP: % 0.99