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Diyarbakır seçim sonuçları belli oluyor! Diyarbakır’da kim önde? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başındaydı. Diyarbakırlılar belediye başkanlarını belirlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gitti. 8 adayın bulunduğu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında kazanan isim belli oluyor. İşte Diyarbakır seçim sonuçları...

22:33 -
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Diyarbakır seçim sonuçları belli oluyor! Diyarbakır’da kim önde? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre 923bin 544 seçmenin bulunuyor. Türkiye’nin en önemli ve büyük illerinden biri olan Diyarbakır’da belediye başkan adayları sıkı bir seçim çalışması yürüttü. Resmi olmayan seçim sonuçları açıklanıyor. İşte Diyarbakır seçim sonuçları…

Diyarbakır İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
HDP HDP 368.518 % 62,97
Cumali Atilla AK Parti AK Parti 180.250 % 30,80
Saadet Partisi Saadet Partisi 12.847 % 2,20
CHP CHP 10.255 % 1,75
DSP DSP 3.993 % 0,68
Diğer Diğer 3.483 % 0,60
SEBĞATULLAH SEYDAOĞLU SEBĞATULLAH SEYDAOĞLU 2.720 % 0,46
BTP BTP 760 % 0,13
SAİT AYDOĞMUŞ SAİT AYDOĞMUŞ 631 % 0,11
DAYLAN KARADAŞ DAYLAN KARADAŞ 520 % 0,09
TKP TKP 490 % 0,08
Vatan Partisi Vatan Partisi 289 % 0,05
HAMDUSENA ACUN HAMDUSENA ACUN 262 % 0,04
HASAN SANCAR HASAN SANCAR 182 % 0,03
Diyarbakır İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
HDP HDP 347.014%61,98
AK Parti AK Parti 172.892%30,88
Saadet Partisi Saadet Partisi 17.672%3,16
CHP CHP 11.283%2,02
DSP DSP 4.113%0,73
BBP BBP 1.225%0,22
DP DP 1.220%0,22
TKP TKP 737%0,13
BTP BTP 128%0,02

DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 8 isim yarıştı. İşte adaylar:

AKP: Cumali Atilla

CHP: Veysi Aghan

HDP: Adnan Selçuk Mızraklı

DSP: Ali Artun

BTP: Eyyüp Aslan

Saadet Partisi: Fesih Bozan

TKP: Ahmet Kesen

VP: Bayram Yurtçiçek

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır'da BDP adayı Gülten Kışanak yüzde 55,1 oy alarak başkan olmuştu.
Diğer partilerin oy oranı ise şöyleydi:
AKP: %  34,98
HÜDAPAR: %  4.61
CHP: % 1.19
BBP: % 0.99

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