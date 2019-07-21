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Diyarbakır’da 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyon sonucu 1 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi yaralanırken ev sahibi olduğu öğrenilen karı koca 2 kişi göz altına alındı.

06:18 -
Haberler Gündem
Diyarbakır’da 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde bulunan 902. Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre teröristin tespit edildiği bir eve gece saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında çıkan çatışma sonucu 1 terörist etkisiz hale getirilirken 1 özel hareket polisi yaralandı. Evde bulunan karı koca çift olduğu öğrenilen 2 kişi göz altına alındı.
Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı polise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken teröristin bulunduğu evde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Son güncelleme: android-time 06:20 21.07.2019
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