Diyarbakır’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri…

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde camilerde bayram namazı coşkusu yaşanıyor. Bayram namazını yalnız erkekler kılmakta zorunludur. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Diyarbakır’da yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatini merak ediyor.

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Not: yukarıdaki link aracılığı ile il il ve ilçe ilçe bayram namazı saatini öğrenebilirsiniz. Açılan sayfada il ve ilçeyi seçtikten sonra Ramazan imsakiyesenin sonunda bayram namazı vakti yer almaktadır.

DİYARBAKIR’DAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyarbakır’da bayram namazı saat… kılınacak.

BAYRAMDA OKUNACAK DUALAR

Hazreti Muhammed, bayram günlerinde şu duayı çok okuyanın kalbinin ölmeyeceğini haber vermiştir.

“Yâ Hayyû, yâ kayyûm, yâ bedia's-semavati ve'l-ardı, yâ ze'l-celâli ve'l-ikram.”

“Ey Hayy ve Kayyûm olan Rabbimiz, ey semâvat ve arzın bedi'i, ey Celâl ve Kerem sahibi. Beni sen koru, sen istikamette daim eyle. Kötülük ve günahlardan muhafaza et, sırat-ı müstakimde dâim ve sabit eyle.”

Bayram günleri bayram tebrikleri için musafaha ederken önce davranan biri diğerine şöyle duâ eder:

“Tekabbellahü minnâ ve minküm.” Allah sizden ve bizden kabûl buyursun.”

Muhatab olan da buna “amin” demekle karşılık vereceği gibi “Gaferallâhü lenâ ve leküm” diye de cevap verebilir..” Allah bizi de, sizi de mağfiret buyursun demektir.