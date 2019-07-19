Diyarbakır’da bir garip hırsızlık olayı

Olay, Bismil ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Tepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Hasan Aydoğan’a ait 29 büyükbaş hayvan, 4 kişi tarafından ahırdan çıkarıldı. Çaldıkları hayvanları Dicle Nehri'nin kenarına götürüp kiraladıkları TIR’a yüklemeye çalışan hırsızlar, sabah saat 07.00'ye kadar uğraşmalarına rağmen hayvanları tıra yükleyemedi. Tır çamura saplanınca panikleyen hırsızlar olay yerinden kaçtı.

Durumdan şüphelenen TIR şoförü olayı jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, ölmüş hayvanlara ait küpeleri, sahte bir kaşe, sahte evrak düzenleyen ve bu belgeleri kendi üzerine yapan B.O.'yu olay yerinde, F.Ö, Ş.A. ile S.T.’yi ise kaçmaya çalışırken yakaladı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan hayvanlarına kavuşan Hasan Aydoğan'a ise hayvanlarının küpesini yapmadığı için 29 bin lira ceza kesildiği öğrenildi.

HAYVAN KÜPESİ NEDİR?

Türkiye’de büyük ve küçükbaş hayvanlar kulak küpesi ile küpelenerek TÜRKVET'te kayıt altına alınmakta ve hareketleri izlenmektedir. Büyükbaş hayvanların doğumundan itibaren en geçe 3 ay içinde, ancak 3 aydan önce hayvan doğduğu işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk etmesinden önce küpelenerek kayıt altına alınması gerekiyor. Küçükbaş hayvanların ise doğumdan itibaren en geç altı ay içinde küpelenerek kayıt altına alınması gerekiyor Küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmez, kesimhanede kesilmelerine ve hayvan satış yerlerine girişlerine izin verilmez.

DİYARBAKIR (İHA)