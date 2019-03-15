Diyarbakır’da iki aile arasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var

Olay, bu sabah 15 Temmuz Parkı yakınlarında meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Demir ve Üçdağ ailelerinin bireyleri, park yakınlarında karşılaştı. Burada iki taraf arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katılmasıyla tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre üç kişi yaşamını yitirdi, dört kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de yaralıları ambulanslarla Hani ve Diyarbakır’daki hastanelere götürdü. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.