Diyarbakır’da İŞKUR önünde ‘işsizlik’ kuyruğu

Diyarbakır’da 6 ay süreyle Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında işe alınmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR Diyarbakır İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 2 bin kişinin alınacağı işler için 2 günde 10 binin üzerinde başvuru yapıldığı öğrenildi. Başvuruların 27 Eylül 2019 tarihine kadar devam edeceği kaydedildi.

Onlarca metreyi bulan kuyrukta bekleyen evli ve 4 çocuk babası Muhsin İpek, 8 aydan bu yana işsiz olduğunu söyledi. İpek, “Eleman ihtiyacı vardı, başvuru yapmamızı istediler, bende başvurumu tekrar yaptım. O kadar ismimi yazıyorum yedekte bile ismim çıkmıyor. Metrelerce kuyruk oluşuyor gördüğünüz gibi. Bu manzara bizlere yakışmıyor. Biz devletimizden sadece iş istiyoruz” dedi.

İHA