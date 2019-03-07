Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Diyarbakır’da kardeş kavgasında kan aktı: 2’si ağır 5 yaralı

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde kardeşler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahlar çekildi. Olayda, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

19:14 -
Haberler Gündem

Olay, Kocaköy ilçesi Tepecik köyünde meydana geldi. İddiaya göre kardeşler arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, ağabey ile kardeşi ve üç kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, köyde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaköy Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

DİYARBAKIR’IN KOCAKÖY İLÇESİNDE KARDEŞLER ARASINDA ÇIKAN KAVGADA SİLAHLAR ÇEKİLDİ, 2’Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI. FOTOĞRAFLAR:İHA

Güvenlik güçleri, köye giriş çıkışları kapatırken, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

İHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 19:35 07.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more