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Diyarbakır’da kardeşlerin silahlı kavgası!

Diyarbakır'da 2 kardeş arasında çıkan silahlı kavgada kardeşlerden biri yaralandı.

00:22 -
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Diyarbakır’da kardeşlerin silahlı kavgası!

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. Emek Caddesi’nde kardeşi A.K.’nin elektronik cihaz sattığı iş yerine gelen S.K. bilinmeyen bir nedenle kardeşiyle aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce S.K. üzerindeki tabancayla kardeşi A.K.’ye ateş ederek kaçtı. Silahlı saldırıda yara almayan A.K., iş yerindeki pompalı tüfekle kaçan ağabeyi S.K.’ya ateş ederek, yaraladı.

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Yaralı S.K., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastane götürülürken, polis, ağabeyini yaralayıp, olay yerinde kaçan A.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.  DHA

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