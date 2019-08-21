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Diyarbakır’da kayyum protestosuna polis müdahalesi: 30 gözaltı

Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın görevden alınmasını protesto için eylem yapmak isteyen gruba, polis tazyikli suyla müdahale etti. 30 kişi gözaltına alındı. 

16:46 -
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Diyarbakır’da kayyum protestosuna polis müdahalesi: 30 gözaltı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı’nın, İçişleri Bakanlığı’nca terör soruşturması nedeniyle görevden alınmasını pretosto etmek için eylem yapmak isteyen grup, Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde biraraya geldi.

Yolları trafiğe kapatan ve geniş güvenlik önlemi alan polis, gruba dağılması yönünde uyarıda bulundu. Grup, uyarılara rağmen eylemini sürdürünce polis, tazyikli su sıkarak, müdahale etti. Ara sokaklara kaçan göstericilerden 30’u yakalanarak, gözaltına alındı.
DİYARBAKIR, (DHA)

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