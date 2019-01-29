Diyarbakır’da Roma dönemine ait altın işlemeli iki tablo ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bağlar ilçesinde ikamet eden 2 şüpheli şahsın elinde bulundurdukları Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 adet altın işlemeli tabloyu satmak için alıcı aradığı yönünde bilgi elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda bugün Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde icra edilen operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar altın işlemeli tabloları satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır.

Şahısların ikametlerinde yapılan adli aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tek çerçevede birleştirilmiş 2 adet tablo ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 5 şüpheli gözaltına alınmıştır.” denildi.

DİYARBAKIR (İHA)