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Diyarbakır’da sapık dehşeti iddiası! Önce taciz sonra saldırı

Diyarbakır'da caddede yürüyen kadın, arkasından gelen bir kişi tarafından sözlü tacize uğradı. Kadının bağırması üzerine zanlı elindeki kalemi mağdurun gözüne batırmaya çalıştı. Çevreden geçen vatandaşlar tarafından yakalanan zanlı, polise teslim edildi.

18:31 -
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Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde yaşandı. İddiaya göre, bir plazanın önünden geçen ismi öğrenilemeyen kadın, arkasından gelen bir adamın sözlü tacizine maruz kaldı. Kadının durumu sessiz kalmayarak bağırıp tepki göstermesi sonrası zanlı elinde bulunan kalemi rastgele sallamaya başladı.

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LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

Kadın, zanlının kalemle saldırması sonucu gözünden yaralanırken, etraftaki vatandaşlar kaçan zanlıyı yakalayıp linç girişiminde bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçlerince gözaltına alınan zanlı karakola götürüldü. Yaralı kadının zanlıdan şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA

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