Diyarbakır’da terör operasyonu: 7 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü PKK/KCK’ya bilerek ve isteyerek finans

sağladıkları, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır’da bazı adreslere

operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan N.S, B.S, Ç.K, A.Ç, Y.U, İ.U. ve Y.S. hakkında “6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a

muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı. (AA)