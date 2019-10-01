Diyarbakır’daki acılı ailelere dikkat çeken destek

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 29’uncu gününde de devam ederken acılı ailelere bir destek de İstanbul Şehit Aileleri ve İnsan Hakları Derneği'nden geldi. Dernek adına açıklama yapan Başkanvekili Kadir Yazıcı, “Kısa süre içinde kırka yakın acılı ailenin feryadı çığ gibi büyümüş ve toplumun her kesiminden hakkettiği desteği bulmaya başlamıştır” dedi.

“GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETMEKTEYİZ”

Yazıcı şu ifadeleri kullandı; “30 Ağustos tarihinde evladını terörün kirli tuzağına vermiş Fevziye Çetinkaya'nın terör örgütünün siyasi uzantısı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde tek başına başlattığı evlat mücadelesi her geçen gün aynı acıdan canı yanan Ailelerin desteğiyle ülkemizin gündemine oturmuştur. Kısa süre içinde kırka yakın acılı ailenin feryadı çığ gibi büyümüş ve toplumun her kesiminden hakettiği desteği bulmaya başlamıştır. İstanbul Şehit Aileleri ve İnsan Hakları Derneği olarak yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz.”

“ACILARI DERİNDEN HİSSEDİLMELİDİR”

“Terör olaylarına tek vücut olup şehit cenazelerinde ekranlarda 40 saniye değil bütün Türkiye'yi artık ayağa kaldırılmalıdır. Ülke olarak yüreği yanan şehit anasının da acısı en derinden hissedilmelidir” diyen İstanbul Şehit Aileleri ve İnsan Hakları Derneği Başkanvekili Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü; “Vatanımızın birlik ve bütünlüğüne kasteden hain alçak terör örgütünün pençesine evladı düşen, ailelerin yanına askerdeyken PKK tarafından kaçırılanların ailelerinin de bu eyleme katılması olayın ne kadar hassas ve üstünde durulması gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır”

“SONUNA KADAR DESTEKLEMEKTEYİZ”

Konunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Başkanvekili Kadir Yazıcı, “Şehit Aileleri olarak yüreği yanan Ailelerin evlatlarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz. Teröre karşı tek yürek olan milletimiz kararlı tutumuyla terör örgütlerini ve siyasi uzantısını bitirmekte kararlıdır bu karar ve duruşu biz bedel ödemiş aileler sonuna kadar desteklemekteyiz. Tek bir vatan evladını daha kaybetmeye tahammülümüzün kalmadığını bildiririz” ifadelerini kullandı.