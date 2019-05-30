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Süs havuzları tehlike saçıyor

Yaz mevsimi bazı çocuklar için deniz, kum ve tatilken, bu imkana sahip olmayan birçok çocuk gidemedikleri tatiller, giremedikleri havuzlar yerine can güvenliklerini de tehlikeye atarak şehrin göbeğindeki süs havuzlarında serinliyor. Onlara oyun gibi gelen bu kirli eğlence maalesef özellikle iç ve doğu bölgelerde bazen ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanabilen acı bir bilanço bırakıyor.

14:16 -
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Peki çocukları hem hijyen ve güvenlik açısından tehdit eden bu süs havuzlarına karşı sadece bir uyarı levhası koymak yeterli mi? Olmadığını maalesef pislik akan, mevcut elektrik sistemleri tehlike yaratan bu havuzlarda hayatını kaybeden minik bedenler her sene bize hatırlatıyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla süs havuzlarında serinlemek isteyen çocuklar tehlike ile kucak kucağa yaşıyorlar.

ÖNLEM ALMAYAN YÖNETİCİLER

Bu konuda önlem alması gereken belediyeler ise yaşananlara sadece seyirci kalmakla yetiniyor. Bugüne kadar vatandaşa hak ettiği hizmeti vermedikleri iddiasıyla sadece birbirlerini suçlamakla yetinen kayyumundan, valisine, kaymakamından, belediye başkanına bütün yöneticilere bu konuda büyük sorumluluk düşüyor. Yöneticiler, maddi imkansızlıkların kucağında büyüyen bu çocuklar için harekete geçip, tehlikeli serinlik değil, eğlenceli serinlik yaşayacakları havuzlar yaparsa, erken yaşta solan tebessümlerin de önüne geçilmiş olur.

Havuzda bulunan elektrik sistemlerinin yarattığı tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar

‘HAVA SICAK OLDUĞU İÇİN SERİNLİYORUZ’

Şaban Aktaş isimli çocuk, hava sıcak olduğu için suya girip serinlediklerini belirtirken, Yusuf Savaşçı isimli çocuk ise sıcak havada serinlemek için Anzele’ye geldiklerini ifade etti. Çocukların fırsat buldukça Anzele’ye geldiğini kaydeden Fetullah Erkek isimli vatandaş da, “Kentsel yapılaşma ve rahat bir ortam bulamadığımız için çocuklarımızla birlikte buraya serinlemek için geliyoruz. Yetkililerden buranın daha güzel bir hale getirilmesi için, daha güzel bir ortam sunulmasını istiyoruz” dedi.

Son güncelleme: android-time 14:57 30.05.2019
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