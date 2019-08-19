Diyarbakırlı kadından kayyum protestosu: Zıkkım olsun

Diyarbakır, Van ve Mardin’in HDP’li Büyükşehir Belediye Başkanları, İçişleri Bakanlığı’nca haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında bu sabah görevlerinden alındı. Üç belediyeye sabahın erken saatlerinde gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Belediye çevresini bariyerle kapatan polis binalara giriş çıkışları da durdurdu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne su faturasını ödemek için gelen bir vatandaş ise Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın görevden alındığını ve yerine kayyum atandığını öğrenince bariyerlerin önüne oturarak kararı protesto etti. Kendisini belediye binası önünden uzaklaştırmak isteyen polislere “Ben size oy vermedim oyumu geri verin” diyen kadın “Biz kayyum istemiyoruz, verdiğimiz oy zehir zıkkım olsun!” ifadelerini kullandı.