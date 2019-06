Diyorlar ki, ‘Kılıçdaroğlu nerede? Kılıçdaroğlu sokak sokak gezerek İmamoğlu’nu anlatıyor!

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer’in ardından günün ikinci mitingi için Eyüpsultan’a geçti. İlçe girişinde konvoya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dahil oldu.

Eyüpsultan Meydanı’nı hınca hınç dolduran binlerce vatandaş, İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu.

İmamoğlu, Sarıyer’de olduğu gibi Eyüpsultan’da da 2 kız çocuğunu konuşma yapacağı seçim otobüsünün üzerine çağırdı.

İmamoğlu ve çocuklar, birlikte ‘Her şey çok güzel olacak’ tezahüratını söyledi. Bunun üzerine İmamoğlu, ”2 asistan buldum kendime” diyerek espri yaptı.

İMAMOĞLU: 2 ŞEYİN AFFI YOK; BEYTÜLMALİ (HAZİNEYİ) İSTİSMAR VE KUL HAKKI YEMEK!

İmamoğlu, konuşmasına, ”Bugün o kadar güzel bir yerdeyiz ki. Eyüp Sultan’ın manevi huzurundayız. Eyüp Sultan’ın manevi huzurunda dualarımızı, bu memleketin ve şehrin güzel insanlarının insanların barışı, huzuru ve bir arada yaşamaları için yapalım. Biz, bu şehre, ülkeye, millete kötülüğü gelecek kim varsa, hangi unsur varsa bu topraklardan uzak olsun diye dua edelim” sözleriyle başladı.”Eyüpsultan’dayız dedim” diyerek konuşmasını devam ettiren İmamoğlu, şunları söyledi: Bir kelimeden söz edeceğim: ‘Beytülmal’. Yani, ‘kamu yöneticisinin idare ettiği bütçe’ demek. Hazine demek. İnancımızın çok önemli bir tarifi var. 2 şeyin affı yok. Bir tanesi beytülmal. Beytülmali istismar etmenin affı yok. Diğeri de kul hakkı. İsraf, bu şehrin düşmanı. Bu şehrin kaynaklarını kötü harcadılar, bir avuç insana heba ettiler, etmeye devam ediyorlar. Biz, bu şehrin bütün nimetlerini, 16 milyon İstanbulluya dağıtmaya geliyoruz. Beytülmal, yani bir kamunun bütçesi, hazinesi israfa kurban edilemez. Çarçur edilemez. Kamuya ait, insanlara ait bütçe, fakir fukara için kıymetlidir. Biz, asla ve asla israfta, lükste ve şatafatta olmayacağız. Derin bir felsefenin, şehrin, binlerce yıllık tarihin göbeğindeyiz. Bu şehir, kolay var olmadı. Bu şehrin maneviyatı, insanları, inançları, biriktirdikleri kolay var olmadı. Bu ahlakla bu şehri yöneteceğiz. Bu şehrin mazlumlarını, gariplerini, bu şehri mahveden bir avuç insana kurban etmeyeceğiz.”

İMAMOĞLU: ÖNEMLİ OLAN GÖNÜLLERE GİRMEK

”Fethin müjdesini alıp, bu şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet’in çok değerli bir sözü var” diyen İmamoğlu, ”Fatih Sultan Mehmet, ‘Devlet adamının hüneri, bir şehir kurmak olabilir ama daha önemlisi o şehirdeki insanların kalbini kazanmaktır’ demiştir. Bu felsefe çok önemli. Sadece bir şehri fethetmemiştir, gönülleri fethetmiştir Fatih Sultan Mehmet. Biz, bu şehirde yaşayan herkesi, her etnik kökeni, her inancı, her partiye oy vermiş vatandaşlarımızı mutlu etmeye, onların kalplerini kazanmayı isteyen bir belediye başkanı var burada, burada, burada” şeklinde konuştu. İmamoğlu, ”Şimdi çok özel bir şey söyleyeceğim. Türkiye’de büyük bir başarı elde ettik. Adana Büyükşehir Başkanımız burada. Mersin, Antalya, Ankara… Bütün belediyeleri büyük bir başarıyla kazandık. Bu sürecin felsefesini yazan. Ve belediye başkanlığı tecrübesi olanları belediye başkanlığı adaylığına taşıyan, siyasetin felsefesini değiştiren, bize sonsuz destek veren, her yönüyle yanımızda olan, her anını bizimle tecrübe olarak paylaşan, bizleri de ona fikrimizi sormada özgür bırakan, özgür ve özgün belediyecilik konusunda bize bu güzel yol haritasını çizen benim Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu davet ediyorum” diyerek mikrofonu Kılıçdaroğlu’na bıraktı.

KILIÇDAROĞLU: SOKAK SOKAK EKREM BAŞKAN’I ANLATIYORUM

Sözlerine, ”Diyorlar ki, ‘Kılıçdaroğlu nerede? Kemal Kılıçdaroğlu sokaklarda. İstanbul’da sokak sokak gezerek Ekrem İmamoğlu’nu anlatıyor” şeklinde başlayan CHP lideri, “Kılıçdaroğlu, fakir fukarının yanında. Ve onlara anlatıyorum: Ekrem Başkan, fakirliği bitirecek. Yoksulluğu bitirecek. Adalet getirecek. Huzur, sevgi getirecek. Onları anlatıyorum. Sokak sokak geziyorum. Anlatıyorum. Ve anlatacağım. Güzel Türkiye ve güzel İstanbul için birlikte çalışacağız. Hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye getirinceye kadar aynı zamanda her ortamda her türlü mücadeleyi yapacağız. Beraber ayın 23’ünde bir destan yazacağız. Bizim yazacağımız destan sadece İstanbul’u değil bütün dünyayı temelinden sarsacaktır. Çünkü biz demokrasi istiyoruz. Çünkü biz hak istiyoruz. Çünkü biz hukuk istiyoruz. Çünkü biz adalet istiyoruz” dedi.

KILIÇDAROĞLU: EKREM BAŞKAN, HAK YEMEYEN BAŞKAN

İmamoğlu’nu ”Hak yemeyen bir başkan” olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, “Ekrem Başkan, İstanbul’a yakışan bir başkan. Ekrem Başkan, başarılara imza atan bir başkan. Ekrem Başkan, hiç kimseyi ötekileştirmeyen başkan. Ekrem Başkan, kul hakkı yemeyen bir başkan. Ekrem Başkan, beytülmale el uzatmayan bir başkan. Ekrem Başkan hak, hukuk ve adalet diyen bir başkan. Ekrem Başkan, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir İstanbul’u yönetecek başkan. Onu size emanet ediyorum. Geçen seçimlerde Ekrem Başkan’a oy vermeyen kişileri bulacaksınız. Diyeceksiniz ki haksızlık, hukuksuzluk, 18 gün sonra Ankara’da kumpas kuruldu. Mazbatası alındı. ‘Adaleti sağlayacağız’ diyeceksiniz. ‘Bozulan adaleti biz düzelteceğiz’ diyeceksiniz” şeklinde konuştu.