‘Doğa dostu belediye başkanı aranıyor’

TEMA Vakfı, 31 Mart yerel seçimlerine katılan tüm belediye başkanı adaylarının görev süreleri boyunca toprağı, ormanı, suyu, iklimi ve havayı koruyan politika ve uygulamaları öncelikli hale getirmeleri talebiyle “2019 Yerel Yönetimler için Ekosiyaset Belgesi” hazırladı. Her seçim öncesi adaylar için hazırlanan belgeye ek olarak yıl ilk kez “Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi” de imzaya açıldı. Belediye başkan adaylarının imzasına sunulan taahhütnamede, musluklardan akan suyu içilebilir hale getirmeleri, havayı kirleten tesislere izin vermemeleri, çöplerin en az yüzde 25'ini geri dönüştürmeleri başta olmak üzere doğayı koruyacak bazı adımlar atmaları talep edildi.

“DOĞAL VARLIKLARIMIZIN KADERİNİ BELİRLİYOR”

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Kenti yönetenlerin arazi kullanımı, yapılaşma, su ve atık yönetimi, ulaşım, enerji gibi alanlardaki tercih ve uygulamaları doğal varlıklarımızın kaderini belirliyor” dedi. Ataç şöyle devam etti; “İklim değişikliğiyle birlikte karşı karşıya kaldığımız etki ve riskler de dikkate alındığında kent politikaları ile doğal varlıkların korunmasına ve ‘sürdürülebilir yaşam ilkesi'ne yönelik politikaların birbirinden ayrı düşünülemeyeceği görülüyor. TEMA Vakfı 2019 Yerel Yönetimler için Ekosiyaset Belgesi, ekosistemi merkeze alan politika ve uygulamalar konusunda yerel yöneticilere yol göstermeyi hedefliyor. Ayrıca seçmenlere bu konudaki sorumluluklarını hatırlatıyor ve ekosistemi gözeten politikalar sunan adayları desteklemeye çağırıyor”

81 İLDE İMZAYA SUNULACAK

İklim değişikliğini dert eden, temiz hava seven, suyun değerini bilen, ‘toprak hayattır' diyen doğa dostu belediye başkan adaylarının imzalaması için bir taahhütname de hazırladıklarını belirten Ataç “Ekosiyaset Belgesi ile birlikte 81 ilde temsilcilerimiz aracılığı ile belediye başkan adaylarının imzasına sunacaklarını söyledi.

“GIDANIN VE SUYUN ŞAKASI YOK”

Ataç, artan gıda fiyatları ile ilgili de Türkiye'nin tarım politikalarını gözden geçirip tarım istatistiklerini güncellemesi gerektiğini yoksa günübirlik çözümlerle bu krizin aşılamayacağını söyledi. Ataç şöyle devam etti:

“ İklim değişikliği de işi çok zorlaştırıyor. Ne kadar kırılgan olursanız iklim değişikliği ya da başka bir hareket yüzde 10 etkileyecekse yüzde 20 etkiliyor. Hemen çözüm olmaz ama hazırladığımız belgedeki öneriler uygulanırsa fiyatlar uzun vadede düşer. İstanbul'a gıda ürünleri kilometrelerce mesafeden geliyor, böyle bir şey olabilir mi? Eskiden kent bostanları vardı. Şimdi yetmez ama belli bir ihtiyacı karşılıyordu. İstanbul çevresindeki tarım alanlarını ve ormanlık alanları korumamız gerek. Boşuna kuzey ormanlarına sahip çıkalım demiyoruz, bir sebebi var. İstanbul suyunu üretmek zorunda. Milyonlarca insan yaşıyor İstanbul'da. Bir şey oldu gıda ürünleri İstanbul'a ulaşamadı ne olacak? İnsanlar birbirini yer. Gıdanın ve suyun hiç şakası yok. Hızla hazırlanmamız gerek.”