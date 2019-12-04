Doğa Koleji karıştı öğretmenler ders bıraktı

Yaklaşık bir yıldır ekonomik sıkıntılar içinde olan ve satılması planlanan Doğa Koleji’de aylardır maaş alamayan öğretmenler ders boykotu yapmaya başladı. İstanbul’daki bir çok kampüste derse girmeyen öğretmenler tüm alacaklarının ödenmesini talep ediyor.

Okul yönetiminin yaşananlara sessiz kalmasına öfkelenen ve çocuklarının aldığı eğitimden endişe eden öğrenci velileri de öğretmenlerin boykotuna destek verdi.

‘BİR POĞAÇA ALMAK İÇİN KREDİ KARTI VERİYORUZ’

Okulun Topkapı kampüsünde ders bırakma eylemine katılan öğretmenlerden biri süreci ve yaşadıkları zorlukları şu sözlerle dile getirdi: Bu sabah işe okula gelen öğretmenlerimizden biri bir tane poğaça alacak kredi kartını acaba içinde para var mı diye tereddütle uzatıyor. Bu duruma geldik artık. İşimiz zor. Yaz döneminde yatmayan maaşlarımız peyderpey ödendi. Şuan 3 aydır maaş alamıyoruz. Ücretimizi yatırsınlar biz derse girmeye hazırız. Ücretlerimiz yattığı anda derse gireriz.