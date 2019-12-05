Doğa Koleji’nde boykot sürüyor veliler yönetim binasına girdi

Türkiye’de devlet okullarından sonra en büyük okul ağına sahip olan Doğa Koleji’nde çalışanların bir kısmı, dün 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle boykota gitti. Birçok kampüste öğretmenler derslere girmezken, temizlikçiler iş yavaşlatma eylemi yaptı.

Ekim’den bu yana maaş ödemelerinde sorun olduğunu, ancak bunun öğrencilerin eğitimine yansımasını istemediğini belirten öğretmenler, “Sesimizi duyurmak ve biriken alacaklarımızın ödenmesini istiyoruz” diyor.

Yaklaşık bir yıldır devam eden ve son aylarda katlanılamaz hale gelen ekonomik sıkıntılarla ilgili okul yönetimi ise herhangi bir açıklama yapmıyor. Bir çok öğretmenin bu gerekçelerle istifa ettiği okulda eğitim gören öğrencilerin velileri ise yaşananlarda endişe duyuyor.

Ders boykotu devam ederken, yönetimden açıklama talep eden veliler bugün İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlük binasında toplandı. Karşılarında bir muhatap bulamayan veliler turnike ve güvenliği aşarak genel müdürlük binasına girdi.

‘Eylem ve haberler satış sürecini olumsuz etkiliyor’

Ders boykotu kararının ardından Doğa Koleji yönetiminden personele, “geçilen zor süreçten çıkılması için görüşmelerin sürdüğü ve sorunun yakın zamanda çözüleceğine dair” bir mesaj geldi.

Okul yönetiminin hisseleri satmak için bazı şirketlerle görüşme yaptığı biliniyor. Görüşmelerin “hızla sonuçlanacağını ve devir işlemlerinin başlayacağı” bilgisini veren ancak daha fazla detay vermeyen yönetim, basına yansıyan maaş sıkıntısıyla ilgili haberlerin görüşmeleri olumsuz etkilediğini öne sürdü.

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Doğa Koleji 2016’da satın alındı

Eski öğretmen Fethi Şimşek, bir süre bir dershaneye ortak olduktan sonra, Doğa Koleji’ni 2002 yılında kurdu. Okulun ilk sahibi, Fethi Şimşek’in hissedarı olduğu Asist Eğitim Kurumları isimli şirket.

Okul ve öğrenci sayısı yıllar içinde artınca, uluslararası alanda eğitim yatırımları yapan Hollandalı International Education Systems BV (Uluslararası Eğitim Sistemleri BV), Asist Eğitim Kurumları’ndan bir miktar hisse alarak Fethi Şimşek’e ortak oldu.

2016 yılında ise hem Fethi Şimşek’in hem Hollandalı şirketin sahip olduğu hisseler, Metal Yapı Konut’a satıldı.

İş adamı Ömer Saçaklıoğlu’nun 1980’da kurduğu Metal Yapı Konut, inşaat, akaryakıt, enerji, gıda, alışveriş merkezi işletmeciliği ve otelcilik gibi alanlarda çalışıyor. Eğitime Doğa Koleji’nin satışıyla giriş yaptı.

Hollandalı şirket, 2019 yılında, 2016’daki satış sebebiyle kendisine borçlu olan Metal Yapı Konut’tan alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı.

Doğa Koleji’nin sahibi olan şirketin eski şirkete olan borcu yaklaşık 46 milyon dolar.

Doğa Koleji’nin Türkiye genelinde 130 kampusu, yaklaşık 10 bin de çalışanı var. Öğrenci sayısı ise 70 binin üzerinde.

Okul öncesinden liseye kadar Türkiye’nin farklı illerinde eğitim veren kolejin yıllık fiyatları, öğrencinin sınıfına göre 20 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Ağrı ya da Bingöl gibi daha az nüfuslu şehirlerde ücret, 20 bin liranın altına düşüyor.

Veliler, pazarlık yaparak ücrette indirime gidebildiklerini anlatıyor.