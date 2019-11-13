Doğa Koleji’nde kriz büyüyor! Öğretmenlerden sonra veliler de isyan etti

Doğa Koleji'nde çalışan öğretmenlerin eylül maaşlarının yüzde 70’inin, ekim maaşlarının ise tamamının yatırılmamasına tepkiler sürerken, bu duruma son günlerde sürekli dile getirilen, okulun satılacağı hatta satıldığı iddiaları, okullardaki yönetici baskıları ve ödenmeyen eğitim-öğretim ödenekleri de eklendi.

65 bin öğrencisi ve 15 bin personeli bulunan Doğa Koleji'nde kriz giderek büyürken, okulun farklı kampüslerinde öğretmenler iş bırakma ve rapor alma gibi adımlarla eyleme geçti. Yaşananlara sessiz kalmayan veliler de bugün Ataşehir'deki genel müdürlük binası önünde basın açıklaması yaptı.

EKONOMİK SORUNLAR ÖĞRENCİLERİ ETKİLEMEYE BAŞLADI

Son dokuz aydır kurumun içinde bulunduğu ekonomik durumun, çocuklarının eğitimine olumsuz yansımalarının başlaması nedeniyle açıklamayı zorunlu bulduklarını ifade eden veliler “Türkiye’nin, en çok öğrencisi olan özel eğitim kurumu maalesef zor günler yaşıyor. 2018 yılında cirosuyla Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasına giren okulumuzun bu duruma gelmesi hepimizi üzmektedir” dedi.

Problemi yok kabul etmenin, onun çözülmesi anlamına gelmeyeceğini ifade eden veliler taleplerini şu şekilde sıraladı:

65 bine yakın öğrencisi olan bu kurumun, 15 binden fazla çalışanının yaşadıkları maaş mağduriyetlerini bile göz ardı ederek büyük bir özveriyle çalıştıklarını görüyoruz. Özellikle öğretmenlerimize minnettarız.Çocuklarını bu eğitim kurumuna teslim eden veliler olarak cevap beklediğimiz sorular var.

1- Doğa Koleji’nde son dokuz aydır öğretmen maaşlarının ödemelerinde neden sıkıntı yaşanıyor, kurum sahibi bununla ilgili hangi önlemleri aldı?

2-) Son iki aydır maaş alamayan öğretmenler, bazı kampüslerde dün ve bugün derse girmemiştir. Kurum, çocuklarımızın eğitimlerini sorunsuz sürdürebilmesi ile ilgili hangi önlemleri almıştır?

3-) Aylardır Doğa Koleji’nin satılacağı ve el değiştireceği ile ilgili basın kuruluşlarında çeşitli haberler çıkıyor. Kurumun satışı ve geleceği ile ilgili veli, öğrenci ve öğretmenlere neden açıklama yapılmıyor?

4-) Aylardır öğretmenler maaş alamazken, öğrencilerimiz, öğretmenler derse girmediği için mağdur olurken Milli Eğitim Bakanlığımızın almayı düşündüğü herhangi bir tedbir var mıdır?

ÖĞRETMENLER DERSLERE GİRMİYOR

Öte yandan Doğa Koleji genel merkezinden yanıt bekleyen öğretmen ve velilere hâlâ bir açıklama yapılmazken, İstanbul Gaziosmanpaşa Kampüsü'nde öğretmenler derslere girmeme kararı aldı. İstanbul Bostancı Kampüsü'nde de bazı öğretmenlerin rapor alıp derslere girmeyerek yaşanan hak gasplarını protesto ettiği bildirildi. Doğa Koleji öğretmenleri kuruma yönelik daha kapsamlı protesto eylemlerine hazırlanırken, Avrupa yakası kampüslerinden istifa eden öğretmenler olduğu bilgileri de geliyor.

Kimi okul müdürlerinin ise maaşlarını alamadıkları için derslere girmek istemeyen ve iş yükünü reddeden öğretmenlere yönelik mobbing uyguladığı belirtiliyor. Diğer taraftan öğretmenlerin alacaklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin sorularına ise yöneticiler tarafından tatmin edici yanıtlar verilmediği öğrenildi .