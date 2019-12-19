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Doğa Koleji’nin satıldığı haberlerini duyan temizlik işçisi sevinçten göbek attı

Yaklaşık 4 aydır maaşını alamayan bir Doğa Koleji çalışanı okulun satıldığı iddiasını duyunca sevinçten göbek attı. Tempolu bir şekilde "Maaşlar yatacak borçlar bitecek akşama kadar yatacak bütün arkadaşlar kurtuldu" diyen işçinin mutluluğu ise çevrede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı

16:12 -
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İstanbul başta olmak üzere 15 ildeki 214 şubesinde mali sıkıntılar yaşanan Doğa Koleji’nde 6 bin personel 4 aydır maaşlarını alamıyor. Kolejin satışı için farklı kurumlarla görüşmeler devam ederken son olarak kurumun 800 milyon lira karşılığında İTÜ Vakfı’na satıldığı öne sürüldü.

Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı’na satıldığı iddiasını duyan kolejin temizlik işlerinde çalışan bir işçi ise ise sevinçten şarkı söyleyip oynadı. Tempolu bir şekilde “Maaşlar yatacak borçlar bitecek akşama kadar yatacak bütün arkadaşlar kurtuldu” diyen işçinin mutluluğu ise çevrede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.

istanbul İTÜ şarkı
Son güncelleme: 16:24 19.12.2019
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