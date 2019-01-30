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Doğal gaz patlaması! Dumandan etkilenenler var

Elazığ'da, bir binada doğal gaz kaynaklı meydana gelen patlamada, 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

21:10 -
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Olay, akşam saatlerinde Elazığ merkez İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayar Caddesi’nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre doğal gaz kaynaklı patlama sonucu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Olay yerinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekipler, binada bulunanları tahliye etmek için çalışma başlattı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Patlamanın yaşandığı apartmanda 3 kişi dumandan etkilenerek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

Patlama nedeniyle çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

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Son güncelleme: android-time 21:36 30.01.2019
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