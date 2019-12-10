Doğan Şener bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Bir zamanların ünlü magazin dergisi Hey&#8217; in genel yayın yönetmeni, magazin dünyasının duayenlerinden Doğan Şener yaşamını yitirdi. 82 yaşında hayatını kaybeden Doğan Şener'in cenazesi, bugün öğle vakti Moda Camii&#8217;nden kaldırılacak.. Bir zamanların ünlü magazin dergisi Hey. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/dogan-sener-bugun-son-yolculuguna-ugurlaniyor-5499977","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/dogan-sener-bugun-son-yolculuguna-ugurlaniyor-5499977","pageType":"yazi","pageIdentifier":5499977,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""});aip('newsArticle', {"identifier":5499977,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/dogan-sener-bugun-son-yolculuguna-ugurlaniyor-5499977/","headline":"Dou011fan u015eener bugu00fcnu00a0son yolculuu011funa uu011furlanu0131yor","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/12/10/iecrop/detay_16_9_1575952842.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":1575952869,"datePublished":1575952869,"dateModified":1575952889,"info":"{"seo_news":"false"}"});