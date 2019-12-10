Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Doğan Şener bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Efsane gazeteci Doğan Şener 82 yaşında dün hayatını kaybetti. Hey Dergisi'nin kurucularından Doğan Şener'in, cenazesi, bugün öğle vakti Moda Camii'nden kaldırılacak.

07:41 -
Haberler Gündem
Doğan Şener bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Bir zamanların ünlü magazin dergisi Hey’ in genel yayın yönetmeni, magazin dünyasının duayenlerinden Doğan Şener yaşamını yitirdi. 82 yaşında hayatını kaybeden Doğan Şener'in cenazesi, bugün öğle vakti Moda Camii’nden kaldırılacak.

Bir zamanların ünlü magazin dergisi Hey

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more