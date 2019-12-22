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Doğum günü partisinde uyuşturucudan öldü

İzmir'de katıldığı bir doğum günü partisinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen 22 yaşındaki Yusuf A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

09:23 -
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Doğum günü partisinde uyuşturucudan öldü

Olay, İzmir’in Karabağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre doğum günü kutlamak için toplanan bir grup uyuşturucu madde kullandı.

Grupta bulunan Yusuf A. (22), uyuşturucu maddenin etkisiyle fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf
A’yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Yusuf A, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf A’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

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