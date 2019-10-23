Doktor Zeynep’in feci ölümü

Eşinden boşandıktan sonra oğlu ile birlikte yaşayan Zeynep Bodur, henüz belirlenemeyen bir sebeple dengesini kaybedip, 12’nci kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştü.

Sabah saatlerinde yaşanan korkunç olay sonrası, site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Bodur’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bodur’un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PSİKİYATRİ UZMANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

47 yaşındaki Zeynep Bodur’un, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Polis ekipleri, Bodur’un intihar etme ihtimalini de değerlendirirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)