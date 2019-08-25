Doktorlar isyan etti: 800 bitki çeşidi yok olacak

Edirne'den Kars'a 500 doktor Kaz Dağları'nda bir araya gelerek açıklama yaptı.

TTB adına yapılan açıklamada, Çanakkale'de 2010'dan bu yana sürdürülen Kaz Dağları mücadelesinin, hızla ve kısa sürede acımasızca kesilen 200 bin ağacın görüntüleriyle ülke gündemine oturduğu anımsatıldı. Kaz Dağlarını ve Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağını koruma mücadelesinin, ‘Su ve Vicdan' nöbeti ile sürdürüldüğü belirtilen açıklamada “Yalnızca 1 gram altın için 4 ton su kullanılması ve bir ton civa, arsenik, kadmiyum gibi ağır metallerden zengin atığın çıkması doğa ve insan adına itirazlarımız için yeterlidir” denildi.

“1 AVUÇ PARA İÇİN”

Açıklamada, madenin ayrıştırılmasında siyanür kullanıldığı ve bu siyanürün toprağa karışabildiği vurgulanarak, sel ve deprem felaketi gibi bir durumun yaşanması halinde, bir avuç para için doğa ve tarih harikası bir alanın yok olacağı ve tekrar geri kazanılmasının mümkün olmayacağı belirtildi.

“RUHSATI İPTAL EDİN”

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı;

“Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Özellikle siyanür liçi yöntemi ile çalıştırılan altın madenlerinin kirlettiği alanların eski haline dönmesi yüzyıllarca mümkün olmamaktadır. Daha fazla beklemeyin. Daha çok zarar vermeden toplumun yararına olmayan bu projeden vazgeçin. Bu madenin ruhsatını ve Biga yarımadasında verdiğiniz onlarca maden arama iznini iptal edin.

“800 BİTKİ ÇEŞİDİ YOK OLACAK”

Bölgesel bir dağ sistemi olan Kaz Dağlarının varlığı, biyolojik çeşitliliği her şeyden daha değerlidir. Kaz Dağlarında en az 800 bitki çeşidi olup, bunların 79'u endemik, yani dünyada sadece Kaz Dağlarında bulunan bitkilerdir. Üzerinde yaşayan böcek, kuş gibi canlılar ise henüz konuşmadığımız konulardır. Ülkenin dört yanından Cerrattepe, Hasankeyf, Munzur Dağları, Salda gölü ve pek çok dağ ve dereden duyulan çığlıklara kulak verelim. Hemen önümüzde duran; avucumuzun içindeki cevheri, yeşili, ormanı, doğayı koruyalım”

“ATATÜRK'ÜN ÇAY İÇTİĞİ KAHVE…”

Öte yandan kaz Dağlarında yürütülen maden projesi nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te bölgeyi ziyareti sırasında su ve kahve içtiği kahvehane ve çeşmenin de cehenneme dönen arazide kullanılamayacak hale geleceği ifade edildi. 74 milyon metreküp toprağın patlatılacağı alanın yakınında bulunan ve 175 bin Çanakkale'linin tek su kaynağını olan Atikhisar Barajı da maden çalışmaları nedeniyle büyük bir tehdit ile karşı karşıya bırakacak.