Doktorlara sınır görevi

Bakanlık yazısında, “Şanlıurfa/ Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık tesisleri emrine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye bölgesine yapılması planlanan sınır dışı askeri harekat kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan organizasyona destek vermek amacıyla resen görevlendirilen personelin, 20/08/2019-20/10/2019 tarihleri arasındaki görevlendirilme onayları ekte gönderilmektedir” denildi.

ŞANLIURFA'DA İZİNLER İPTAL

Şanlıurfa'da da doktorların izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiği öğrenildi.

“NEREYE GÖTÜRÜYORLAR BİLMİYORUZ”

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, kriz masası kurduklarını belirterek, “Bu arkadaşları alıp nereye götürüyorlar bilmiyoruz. Tebliğ etmişler, akşam uçağa bindirmeye kalkmışlar.

Valizlerini bile toplamadan. Arkadaşlarımızın can sağlığı adına endişeliyiz” diye konuştu.