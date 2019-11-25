Doktorun odasını bastı, küfür etti, kapıyı kırdı

Olay, Pendik Esenyalı Mahallesi’ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre N.T. isimli kadın kimliği olmadan geldiği aile sağlığı merkezinde, doktorunun istediği tahlilleri yaptırmaya çalıştı.

Görevlilerin kimliğiyle tekrar gelmelerini söylemesi üzerine kadın durumu eşine anlattı. Ö.T. isimli öfkeli koca aile sağlığı merkezine gelerek doktorun odasını bastı. Şahıs, eşine bağırdığını iddia ettiği doktora küfür ve hakaretlerde bulundu.

KAPIYI TEKMELEYİP ODAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Görevlilerin müdahalesiyle doktoru darp edemeyen şahıs odadan çıktı, daha sonra doktoru darp edebilmek için elinde fırçayla tekrar odayı basmaya çalıştı. Doktor, odasının kapısını son anda kapatarak darptan kurtuldu. Şahıs bir süre kapıyı tekmeleyip odaya girmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.

Mağdur doktor Levent Kutlu, başından geçenleri şöyle anlattı:

ŞİKAYET EDERKEN TEHDİT DE ETMİŞ

* Sabah bir kadın hasta geldi, özelde kadın doğum muayenesi olmuş, bazı tetkikler istenmiş ve tahlillerini git sağlık ocağında yaptır denmiş. Kimliği yanında değilmiş. “Kimliğini al gel bir kontrol edeyim, gereken bir şey varsa yaparız” dedim. Saat 14.00’e doğru İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Dr. Özkan Bey aradı. SABİM’den arayıp, ben şikayet ettiklerini, ‘O doktora gününü göstereceğim’ diye başlayan hakaretlerde bulunduklarını söyledi.

İÇERİ GİRDİĞİ GİBİ KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI

* Personele bilgi verdim. Böyle biri gelirse beni uyarmalarını, dikkatli olmalarını istedim. Öğlenden sonra danışma personelim şahsın merkezimize hışımla girdiğini belirtti. Bunu duyunca bilgisayar kamerasını açtım. İçeri girdiği gibi bağırarak karısına hakaret ettiğimi, işini yapmadığımı, geri gönderdiğimi söyleyerek ağza alınmayacak küfürlere başladı.

TEKMELEYE TEKMELEYE KAPIYI KIRDI

* Üzerime yürüdü, sonra birden dışarı çıktı ve önceden orada olduğunu gördüğü ki ben orada olduğunu bilmiyordum, sopa-fırçayı almak için fırladı. Elinde fırçayı görünce can havliyle kapıya fırladım ve kapattım. Kapalı kapıdan da küfürlerine devam etti ve kapıyı tekmeleye tekmeleye kırdı. (İHA)